Ex Juventus, Spugna: “Credo che Juventus Women e Milan siano irraggiungibili”

Il tecnico delle Empoli Ladies ha parlato

TORINO - Alessandro Spugna, tecnico dell'Empoli Ladies, ha parlato a pianetaempoli.it della stagione delle biancazzurre e del suo passato alla Juventus: "Mio il merito di questa stagione? No, il merito va diviso tra tutti, ma va soprattutto alla società, che ha allestito un gruppo importante, e allo staff che sta lavorando benissimo. D’altronde Empoli è una piazza ideale: lo sapevo, perché l’avevo sentito, e da subito mi sono trovato molto bene. Quando c’è la possibilità di lavorare in serenità è tutto più facile, poi ci vogliono tante componenti come qualità e fortuna. Le cinque giocatrici in Nazionale? Questo è un motivo di grande soddisfazione per noi, perché avere sei giocatrici in Nazionale ci inorgoglisce. Sono convocazioni strameritate, noi siamo contenti e speriamo che possa portare ulteriore entusiasmo per il finale di campionato".