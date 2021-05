Ex Juventus, Lazio al lavoro per l’arrivo Sarri

L'ex tecnico bianconero seguito daal club capitolino

Il campionato è terminato da poco meno di una settimana ma, sulle panchine della Serie A, c'è stata una vera e propria rivoluzione. Quella più altisonante riguarda sicuramente la Juventus che, dopo una sola stagione, ha deciso di esonerare Andrea Pirlo, affidandosi ad un tecnico che conosce l'ambiente alla perfezione: Massimiliano Allegri. Tuffo nel passato per il club bianconero che, dopo un anno senza scudetto, punta a riscattarsi già dalla stagione 2021/22. In casa Napoli, invece, è stato ufficializzato oggi l'arrivo di Luciano Spalletti, che prende il posto di Rino Gattuso, passato invece alla Fiorentina al posto di Beppe Iachini. C'è poi l'Inter campione d'Italia.

I nerazzurri, negli scorsi giorni, hanno ufficializzato l'addio di Antonio Conte per alcune divergenze con la società. Il tecnico leccese, visionato dal Real Madrid per rimpiazzare l'uscente Zinedine Zidane, verrà sostituito da Simone Inzaghi, per il quale manca solamente l'annuncio ufficiale. Resta così senza una guida tecnica la Lazio, che si è messa subito al lavoro. Il presidente Claudio Lotito vuole puntare in alto e, per questo, avrebbe già contattato Maurizio Sarri, fermo dopo l'esonero dalla Juventusdell'ormai lontano agosto del 2020. Il tecnico toscano è pronto a tornare in pista, ma ci sono alcuni ostacoli nel suo passaggio nella Capitale.