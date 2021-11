Ex Juve, ufficiale: Conte nuovo allenatore del Tottenham

Antonio Conte allenerà il Tottenham

Antonio ha preso la guida della nazionale italiana in 2014 e li ha portati ai quarti di finale di Euro 2016, in cima al loro gruppo e battendo Belgio e Spagna lungo la strada. Dopo due anni alla guida degli Azzurri, Antonio è tornato al Chelsea nel 2016 e si è assicurato il titolo di Premier League nella sua prima stagione, 2016/17, con un record di 30 vittorie in 38 partite, di cui 13 in serie. vittorie dirette. Antonio ha aggiunto la FA Cup alla sua lista d'onore nel 2018 prima di tornare in Italia e Internazionale a maggio 2019. Dopo essere arrivato secondo in Serie A nel 2019/20 e aver raggiunto la finale di Europa League, ha guidato l'Inter alla prima titolo in 11 anni nel 2020/21, ponendo fine alla serie di nove scudetti consecutivi della Juventus".