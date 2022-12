L’ex Juve Tardelli: “Non paragoniamo Messi a Maradona”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Marco Tardelli ha parlato dell'infinita "lotta" tra Messi e Maradona

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Marco Tardelli ha parlato dell'infinita "lotta" tra Messi e Maradona: "Non cominciamo con la storia del paragone Messi-Maradona, eh? Non si può fare neanche oggi, per due motivi. E uno non esclude l’altro. Uno: il Maradona che ho visto e affrontato è stato inarrivabile, come lo è stato Pelé. Due: ognuno è fuoriclasse del proprio tempo e Messi - se serviva - vincendo il Mondiale ha dimostrato definitivamente di esserlo, del suo. Ha fatto una grande cosa, è stato fantastico. Come è stato fantastico Mbappé".

Su Messi ha aggiunto: "Più che per quello che ha fatto in campo, perché l’ha fatto in fondo a un periodo particolare e nonostante una partenza shock, dopo quella sconfitta contro l’Arabia. Non è che con il Psg avesse fatto sempre benissimo, a parte l’ultimo periodo".

"L’ho visto più leader. Un tempo stava più zitto, si arrabbiava poco e si lamentava anche meno. E’ uscito il cuore argentino: quello che in passato, soprattutto negli altri Mondiali, gli rimproveravano di non avere perché dal suo Paese era venuto via molto presto e dunque - si accusava - non poteva avere quell’anima. In Qatar ha dimostrato di averla. In questa Argentina ha messo tutto il suo cuore. E ha dimostrato di averne tanto", ha concluso.