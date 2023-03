Juve, l’ex Sissoko è sicuro: “Il progetto bianconero deve basarsi su Rabiot”

Intervistato da Tuttosport, l'ex Juve Mohammed Sissoko ha parlato della grande crescita di Adrien Rabiot: le sue parole

redazionejuvenews

Intervistato da Tuttosport, l'ex Juve Mohammed Sissoko ha parlato della grande crescita di Adrien Rabiot: "Non si dovrebbe nemmeno discutere della sua possibile permanenza. È un ragazzo ancora giovane, il progetto della Juventus deve basarsi su Adrien Rabiot per una crescita costante. Deve essere la base dei bianconeri, fossi nella società farei di tutto per rinnovargli il contratto".

Il centrocampista francese dopo essere stato vicino all'addio la scorsa estate, è poi diventato un punto fermo della squadra di Allegri. Quantità e qualità, unite a inserimenti e un gran fiuto per il gol. Rabiot in questa stagione è già a quota 9 gol, più o meno quelli che Max sperava di ricevere da Paul Pogba. Se il Polpo è stato una delusione, Rabiot al contrario è riuscito a sorprendere. Ora però il suo contratto è in scadenza e la permanenza a Torino è tutt'altro che scontata.

Sissoko ha poi parlato della penalizzazione inflitta alla Juve: riusciranno a raggiungere un posto in Champions League? "E' la speranza di tutti i bianconeri - ha ammesso l'ex Juve -. Sarebbe importante vedere la Juventus nella competizione perché è questo il livello della squadra. La Juventus deve sempre ambire a vincere il campionato e in Europa. La verità è che senza la Juve, la Champions non è la stessa".