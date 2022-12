L’ex Juve CR7 in Arabia? Il presidente dell’Al-Nassr: “Gli auguro il meglio”

Intervistato dal giornalista Ali Al-Enezi, il presidente dell'Al-Nassr Musalli Al-Muammar ha parlato del possibile arrivo in Arabia di Cristiano Ronaldo: "Cristiano è stato impegnato nel Mondiale e non mi aspettavo che negoziasse con nessuno. Non parleremo di altri giocatori, auguro a Cristiano il meglio per qualsiasi decisione". Nessuna conferma, quindi, sul futuro dell'ex Juve, che resta ancora un mistero.