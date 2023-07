Ex Juve, Quagliarella saluta la Sampdoria e forse il calcio

Fabio Quagliarella, ex calciatore della Juventus, ha lasciato la Sampdoria dopo diverse stagioni, con un messaggio sui social.

Fabio Quagliarella, ex calciatore della Juventus, nella giornata di ieri, ha annunciato il suo addio dalla Sampdoria. Ecco le sue parole in un post: "Un’emozione infinita in un pugno di giorni.