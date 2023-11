Ex Juve, Quagliarella si ritira: il saluto dei bianconeri

Fabio Quagliarella, ex calciatore della Juventus, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Di seguito il messaggio dei bianconeri.

Fabio Quagliarella , ex calciatore della Juve , ha annunciato il ritiro. Ecco il saluto di Madama: "Avete mai notato quanti applausi il pubblico bianconero riservasse a Fabio Quagliarella ogni volta che tornava a Torino da avversario dei bianconeri? Purtroppo parliamo al passato perchè Fabio ha appena annunciato il suo ritiro.

Campione vero, uomo vero, talento sopraffino. Fabio è uno di quei giocatori che ti restano nel cuore. Per i suoi gol, che hanno sempre viaggiato in un range fra il "bellissimo" e l'impossibile", per l'impegno che ha messo con qualsiasi maglia che abbia indossato. story quagliarella 3 E ovviamente, con la nostra maglia.