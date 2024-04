Ex Juve, Pepe: “Conte legge le partite meglio degli altri”

Pepe ha parlato dell'allenatore Conte: per l'ex Juve, il tecnico sarebbe sempre la scelta ideale per chiunque sceglierà di puntare su di lui

Intervistato a Radio Crc, Simone Pepe ha parlato dell'allenatore Antonio Conte. L'allenatore, al momento senza panchina, sarebbe stato accostato, tra le altre, alla panchina di Napoli, Juventus e Milan. Ecco le sue parole: "È un super motivatore, un super preparatore ed è innovativo. Legge le partite meglio degli altri. Non conosco De Laurentiis di persona, lo conosco attraverso le interviste. Credo abbia fatto fede della situazione che si è creata quest’anno. Poi credo ci abbia parlato, il mister è uno diretto. Se hanno parlato, un’idea se l’è fatta. Vincere uno scudetto a Napoli dopo 33 anni è una cosa fantastica. Credo abbiano provato a replicare la sensazione di vittoria, ma non ci sono riusciti. Non credo che i ragazzi abbiano mollato perché non volevano vincere".