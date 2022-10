Infortunio muscolare per Morata: l’ex Juve rischia di saltare il Mondiale

Brutte notizie per la nazionale di calcio spagnola, che rischia di dover fare a meno dell'ex Juve Morata in vista del Mondiale in Qatar

redazionejuvenews

Nel corso del primo tempo di Cadice-Atletico MadridAlvaro Morata è stato costretto a lasciare il terreno per un infortunio muscolare. Al 10' minuto di gioco l'ex attaccante della Juve dopo uno scontro di gioco con un difensore avversario ha sentito tirare un muscolo e ha subito chiesto il cambio. Al suo posto Cunha. Il classe 1992 è apparso visibilmente dolorante e i primi esami non fanno ben sperare.

Una situazione particolarmente delicata per l'ex attaccante della Juve, che ora rischia di dover dire addio ai Mondiali in Qatar in programma tra poco più di 20 giorni. Per il momento non è chiara la gravità dell'infortunio ma visto il poco tempo a disposizione è possibile che la Spagna debba fare a meno di lui. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali che riveleranno i reali tempi di recupero.

I tifosi bianconeri sono ora vicini all'attaccante spagnolo che nonostante ora sia di proprietà dell'Atletico Madrid, ha lasciato un grande segno anche a Torino. Per Morata ben 130 presenze con la maglia della Juve, condite da 35 gol, alcuni dei quali particolarmente importanti. La scorsa estate prima che arrivasse Kostic si era parlato di un suo possibile ritorno in Italia, opzione che non si è poi mai concretizzata.