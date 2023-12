Ex Juve, Ihattaren riparte dallo Slavia Praga: il comunicato

Nuova avventura per l'ex Juve Mohammed Ihattaren, che riparte dallo Slavia Praga . Ecco il comunicato ufficiale: "Il centrocampista Mohamed Ihattaren ha firmato un contratto di un anno con lo Slavia con un'opzione di tre anni . L'olandese arriva a parametro zero .

Mohamed era considerato un grande talento nel calcio olandese, mostrando grandi capacità in giovane età. Sfortunatamente, il suo sviluppo e la sua carriera sono stati scossi molto dalla morte di suo padre, che ha avuto un'enorme influenza su di lui. Questo è stato seguito da un periodo in cui il calcio è stato completamente messo da parte. Lo Slavia vuole dargli una seconda possibilità. Ihattaren sta lavorando su se stesso e vuole tornare al calcio professionistico. Oggi ha un background familiare funzionante e una grande motivazione per avere successo.