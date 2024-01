Ex Juve, Genoa ipotesi difficile per Bonucci: l’ingaggio è fuori parametri

Bonucci non dovrebbe vestire la maglia del Genoa nei prossimi mesi: l'ingaggio del giocatore ex Juventus sarebbe completamente fuori parametri

Dopo la Roma, anche il Genoa sembrerebbe voler voltare le spalle a Leonardo Bonucci. In questo caso, senza neppure la possibilità per l'ex Juventus di sedere al tavolo delle trattative. Secondo quanto riportato sulle colonne de Il Secolo IX, il club rossoblù non avrebbe neppure preso in considerazione l'idea di sforare il monte ingaggi per il centrale.