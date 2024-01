Ex Juve, Dzeko tenta Bonucci: lo vuole al Fernerbahce

Bonucci potrebbe optare per il trasferimento in Turchia: Edin Dzeko starebbe provando a convincere l'ex Juventus ad accettare il Fenerbahce

Quella di Bonucci a gennaio appare sempre più una corsa contro il tempo per lasciare la Germania. L'ex storico difensore della Juventus non avrebbe mai ingranato con l' Union Berlino e il desiderio del giocatore sarebbe di abbandonare il club prima possibile. L'ultima suggestione al giocatore sarebbe la novità turca con Edin Dzeko promotore dell'idea.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'ex attaccante di Inter e Roma vorrebbe convincere Bonucci a seguirlo al Fenerbahce. Dal canto suo, il difensore italiano starebbe considerando la proposta ma senza fretta. Così come avvenne la scorsa estate, quando infine accettò il trasferimento in Bundesliga, anche questa volta la priorità sarebbe il ritorno in Italia.