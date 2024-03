Ex Juve, De Ligt: “Nessuna intenzione di lasciare il Bayern Monaco”

In occasione della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro la Lazio, ha parlato il difensore del Bayern Monaco, Matthijs De Ligt. L'ex Juventus avrebbe allontanato l'ipotesi di abbandonare la Germania al termine della stagione. Ecco le sue parole: "No, non ci penso. Sono molto felice al Bayern Monaco. Ovviamente non ho avuto una stagione facile finora, sono stato a lungo infortunato, ma in questo momento mi sento bene e sono in forma. Alla fine le decisioni le prende il mister. Ora sono di nuovo senza infortuni e mi sento bene. Voglio giocare e aiutare la squadra più che posso".