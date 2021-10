Ex Juve, Conte vicino al ritorno in panchina: lo aspetta il Manchester United

Conte vicino al ritorno in panchina

redazionejuvenews

Antonio Conte sarebbe vicinissimo ad essere il nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico ex Juventus, Chelsea ed Inter sarebbe pronto a sostituire in panchina Solskjaer. I 5 gol subiti dai Red Devils nella scorsa giornata contro il Liverpool e gli ultimi risultati altalenanti avrebbero portato la società inglese ad optare per l'esonero immediato dell'ex giocatore. Per sostituirlo, appunto, sarebbe in pole position Conte che sarebbe molto contento di tornare ad allenare dopo aver passato l'estate a rifiutare destinazioni e ad aspettare la chiamata giusta.

Manchester sarebbe la piazza ideale per Conte perché è una rosa piena zeppa di campioni e di giocatori di esperienza a partire da Cristiano Ronaldo, giocatore che non ha mai allenato in carriera, per passare da Cavani fino ad arrivare a Bruno Fernandes e De Gea. In più, i Red Devils hanno anche tantissimi giovani interessanti come Rashford, McTominay e Greenwood. I contatti tra l'entourage di Conte e il club inglese sarebbero già stati avviati e ci sarebbe anche l'intesa sullo stipendio. Sarebbe rimasto da risolvere solo il nodo delle "garanzie" contiane sulle prossime finestre di mercato per permettere allo United di diventare una squadra con le caratteristiche che più riesce ad allenare meglio.

Il tecnico torna in Inghilterra con diverse situazioni difficili da risolvere come le critiche per il neo arrivato Cristiano Ronaldo. Stamattina, infatti, è arrivato dal Guardian un duro attacco: "Cristiano Ronaldo è difficile da gestire per qualsiasi allenatore. I precedenti alla Juventus con Sarri e Pirlo lo dimostrano! Lo stesso destino, probabilmente toccherà anche ad Ole Solskjaer. La squadra con lui in campo perde equilibrio, perché non aiuta mai in fase difensiva". Insomma, ci sono varie situazioni che Conte dovrà cercare di risolvere all'interno dello spogliatoio e poi il Manchester United potrà cercare di tornare la squadra forte e vincente di una volta.