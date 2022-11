L’ex Juve Chiellini pensa al ritiro? “Se faccio un’altra partita rotto…”

Serata ricca di premi quella del Golden Boy per la Juve, che oltre a Miretti e Arcangeli ha visto premiare anche un suo ex giocatore. Giorgio Chiellini, infatti, ha ricevuto la Targa Scirea per il fair play. "Volevo ringraziarvi per questo premio - ha detto l'ex difensore bianconero, riceverlo mi rende orgoglioso". Il premio gli è stato consegnato a seguito della sua partecipazione al progetto Insuperabili, scuole calcio per ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.