Ex Juve, che magia di Bernardeschi col Toronto: segna da calcio d’angolo

Intanto c'è chi come Federico Bernardeschi ha lasciato la Juve e il calcio italiano per cimentarsi una nuova esperienza in America nel campionato di MLS. Una scelta anche fortemente sostenuta dall'ex bianconero che ha intravisto un percorso di crescita del calcio a stelle e strisce. Non sarà ancora il primo sport per seguito negli Stati Uniti, con il basket, il baseball e il football ancora come maggiori attrazioni sportive, ma il gesto tecnico dell'ex bianconero ha sicuramente catturato l'attenzione di tutti i sostenitori e rubato l'occhio.