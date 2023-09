Ex Juve protagonisti in Bundesliga: in gol De Ligt, rigore procurato per Bonucci

Gli ex difensori della Juve sono stati protagonisti, nel bene e nel male, in Bundesliga: in gol De Ligt, rigore procurato per Bonucci

Se in Italia la Juve ha deluso le aspettative contro il Sassuolo, in Bundesliga gli ex bianconeri sono stati gli assoluti protagonisti di giornata.

Da una parte il chiacchieratissimo De Ligt, infatti, ha segnato un gol nel pirotecnico match tra Bayern Monaco e Bochum, vinto 7-0 dai bavaresi. Schierato titolare da Tuchel il centrale olandese ha scacciato le critiche, autore di una grandissima prestazione.

Dall'altra invece Bonucci non ha convinto con la maglia dell'Union Berlino. Alla prima da titolare nel campionato tedesco, infatti, il difensore italiano contro l'Hoffenheim ha procuratore il rigore dell'1-0 e poi si è perso la marcatura in occasione del raddoppio avversario. Serata no.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.