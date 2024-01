Ex Juve, Bonucci prende tempo con il Fenerbahce: aspetta il Genoa?

Bonucci potrebbe cambiare casacca in questa finestra di calciomercato: l'ex Juventus si troverebbe in un intreccio tra Fenerbahce e Genoa

Nuovi aggiornamenti sul toto squadra per Leonardo Bonucci . Il calciatore, sempre sotto contratto con l' Union Berlino , proseguirebbe nella sua ricerca di una nuova destinazione dove disputare la seconda metà di stagione. Gli ultimi rumors avrebbero visto il Fenerbahce , capeggiato niente di meno che da Edin Dzeko , in un opera di convincimento per l'ex difensore della Juventus .

Soluzione che il giocatore non avrebbe accantonato pur però prendendo tempo per decidere. Secondo quanti portato da Il Secolo XIX, Bonucci non avrebbe rinunciato alla possibilità di approdare nell'ambizioso Genoa. Il club rossoblù sembrerebbe molto vicino alla cessione di Radu Dragusin e il difensore italiano sarebbe convinto di poter essere la soluzione tampone. Al momento però, il Grifone non avrebbe manifestato la volontà di prendere in considerazione un potenziale acquisto dell'esperto calciatore.