Ex Juve, Bonucci finale anticipato? Niente feeling con l’Union Berlino

Dopo il tribolato epilogo con il quale Leonardo Bonucci ha chiuso la sua esperienza alla Juventus , le cose non starebbero andando molto bene in terra tedesca. L'ex storico giocatore bianconero starebbe avendo un avvio di stagione quantomeno sotto le aspettative. Tra risultati horror e scarso minutaggio in campo, l'avventura all' Union Berlino di Bonucci non sarebbe proprio da ricordare. Ecco perché, secondo Sportmediaset, non sarebbe da escludere un clamoroso addio anticipato del giocatore.

Un esperienza, quella del giocatore ex Juventus, partita già molto tiepidamente già dal principio. In estate, Bonucci avrebbe tergiversato a lungo prima di accettare la corte del club della capitale tedesca. Nonostante la vetrina della Champions League, il calciatore non sarebbe stato troppo convinto della soluzione e avrebbe atteso fino a quasi alla fine la chiamata di qualche altro club, come per esempio la Lazio. Dopo tanto aspettare, i risultati negativi sommati a una condizione non all'altezza dei fasti del passato non aiuterebbe. Ecco perché una separazione già a gennaio sarebbe tutt'altro che da escludere.