L’ex Juve Benatia ci crede: “La Spagna dovrà fare attenzione al Marocco”

Nel Mondiale delle grandi sorprese e del Giappone che elimina la Germania, Spagna-Marocco diventa una partita dal risultato particolarmente imprevedibile. " Non so se questo sia il Marocco più forte di sempre. Ma siamo tanto belli e tanto organizzati: la Spagna dovrà fare attenzione ", ha detto l' ex Juve Mehdi Benatia intervistato da La Gazzetta dello Sport. "Questo Marocco è forte, compatto e organizzato . Ma il Marocco è anche bello da vedere, un piacere per gli occhi, perché in squadra c’è molto talento individuale".

"In questo Mondiale si sono viste già tante sorprese, perché non pensare che ce ne sia un’altra? Per noi marocchini con la Spagna è un po’ come un derby, anche e non solo dal punto di vista geografico - ha continuato. Abbiamo giocatori di qualità, bravi nel palleggio. E poi ora non abbiamo nulla da perdere. Siamo arrivati fin qui, nessuno se lo aspettava. Dunque la pressione è tutta sulla Spagna… Il guaio peggiore per il Marocco sarebbe quello di avere troppo rispetto per la Spagna. Se davvero sarà così, se li guarderemo giocare, allora non avremo molte possibilità. Bisogna avere consapevolezza dei nostri mezzi: quello che abbiamo fatto fin qui deve darci la spinta per fare una grande partita. Dovremo essere un po’ arroganti, per crederci e vincere. Si può fare, ma la testa fa tutto in match così".