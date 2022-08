L’ex Inter Suarez: “Scudetto? La Juve è un gradino sotto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Luisito Suarez ha parlato del derby per lo scudetto tra i nerazzurri e il Milan: " L’Inter ha di nuovo una coppia gol ben definita. Il ritorno di Lukaku significa ricevere potenzialmente tra i 18 e i 20 gol. Che sommati a quelli di Lautaro, uno che va di sicuro in doppia cifra, portano l’ attacco oltre i trenta . Dzeko farà sempre la sua parte, ma le gerarchie sono chiare. E un altro elemento pro Inter è la motivazione. L’anno scorso si è perso lo scudetto tre volte: nel derby addirittura dopo il dominio totale; nel post derby caratterizzato dalla crisi di risultati. E poi, certo, a Bologna. Ma molto poi... Nel Milan al traguardo dei trenta gol e passa si può arrivare col contributo di più attaccanti perché se Giroud e Rebic magari non superano i venti si sopperisce con l’organizzazione di Pioli e la sua attenta e sapiente rotazione dei giocatori agili e veloci come Leao, Theo, Saelemaekers e Messias. Più l’imprevedibilità di Brahim Diaz ".

In tutto questo alla conta delle favorite manca una squadra importante come la Juve: "Io la vedo un gradino sotto, come Roma, Napoli, Lazio... Per tutte bisogna attendere gli sviluppi del mercato, però. Magari arrivano altri big come Di Maria...", ha concluso Suarez.