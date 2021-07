Evra ironizza sulla trattenuta di Chiellini: “Quando rubavo nei negozi la sicurezza era come te”

L'ex giocatore della Juve ha postato una foto sui social

La nuova stagione sta piano piano prendendo sempre piu forma, con tutte le squadre ormai impegnate nei loro ritiri estivi, in attesa di essere ultimate dai colpi di mercato che ci saranno da qui alla chiusura. In casa Juve i nomi che circolano sono molti e dopo aver praticamente bloccato il baby gioiello Kaio Jorge, ora si tenta di raggiungere l'intesa finale anche con il Sassuolo per il cartellino del neo Campione d'Europa Manuel Locatelli. Il centrocampista neroverde sembra infatti ad un passo dal vestire il bianconero e a breve potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Ma i rumors e le voci di mercato non affievoliscono di certo tutto l'entusiasmo accumulato in queste ultime due settimane per il trionfo degli Azzurri ad Euro 2020 che, ha scatenato la gioia irrefrenabile di tutti i tifosi italiani.

Tornando a parlare proprio dell'Europeo, uno degli episodi che sicuramente è diventato simbolico nella nostra nazione, se non il più simbolico, è senza ombra di dubbio la trattenuta di Giorgio Chiellini ai danni del giovane Saka, nel tentativo di quest'ultimo di involarsi verso la porta difesa da Donnarumma. Un gesto, quello del Capitano della Nazionale che, è diventato virale in pochissimo tempo, trasformato prima in svariati meme e poi, divenuto anche uno dei tatuaggi piu richiesti.

Ma ancora oggi la trattenuta di Chiellini torna far rumore e questa volta ci ha pensato un ex compagno del numero 3 della Juve. Si tratta di Patrice Evra, sempre attivo sui social, dove ha pubblicato la sua ultima 'genialata'. L'ex giocatore francese ha infatti postato una foto ricreata da lui, dove vi è raffigurato il momento del fallo, con 'Chiellini che trattiene' e lo stesso Evra che impersona la parte di Saka ma nei panni di un ladro che prova a rubare all'interno di un negozio. Lo stesso Era ci ha poi scherzato su cosi: "Quando ero piccolo e rubavo al negozio, la sicurezza era come te, fratello mio". Il tutto ovviamente è stato fatto in maniera ironica, per continuare a divertire i tifosi juventini e anche tutti i suoi fan di Instagram.