Evra rivela: “All’Inter temono la Juve, me l’ha detto un giocatore…”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Patrice Evra ha detto: " La prima parola che mi viene in mente è miracolo. Ma non è così , sarebbe riduttivo. Il lavoro svolto da Max Allegri è stato strepitoso. S’è rimboccato le maniche e ha tirato fuori dal suo cilindro una squadra compatta, solida, aggressiva, combattiva, irriducibile. Lotta scudetto? E meno male! Perché la Juve è la Juve, ha il tricolore nel suo dna ".

Sul gioco dei bianconeri: "Queste sono critiche che molti tifosi muovono ad Allegri. Ma io ribadisco un concetto appreso proprio da Max: per lo spettacolo e il divertimento basta andare al circo, per i tre punti basta tifare Juve fino alla fine. La classifica è fatta di punti da mettere in cascina, non di “numeri” da prestigiatore. All'Inter temono la Juve, sanno che è forte. Me l'ha detto qualche giocatore ma non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura".