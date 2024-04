Evra a Girelli: “Come fai a essere qui? A me la Juve non mandava neanche…”

A bordo campo come commentatori per Prime Video per il quarto di finale di andata di Champions League tra PSG e Barcellona c'erano anche Patrice Evra e Cristiana Girelli. L'ex terzino della Juve è da sempre è da sempre un gran burlone e anche in questa occasione non ha deluso le aspettative. Nel vedere l'attaccante della Juve Women ha infatti detto: "Ma com'è possibile che la mia ex società, dura, ti ha lasciata venire qua. No ma veramente adesso faccio una chiamata, per me era impossibile, non potevo andare neanche a... Vuol dire che la società sta diventando un po' soft".