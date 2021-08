Evra a CR7: “Amore e rispetto per essere ritornato al tuo posto”

Il francese ha postato una foto sui social

Quella di oggi è senza ombra di dubbio la giornata piu intensa di tutto il mese di agosto, con il mercato che, come ogni anno, chiuderà i battenti a mezzanotte. In casa Juve sembrano essere tramontate definitivamente le piste che portano a Miralem Pjanic e a Mauro Icardi e al momento, gli ultimi colpi in entrata sembrano essere quelli di Moise Kean e del baby olandese del PSV Ihattaren, girato in prestito alla Samp. Diversa invece la situazione sul fronte cessioni, con i giovani Fagioli e Ranocchia che sono stati mandati a farsi le ossa rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena last minute, il mercato della Vecchia Signora sembra essere tramontato definitivamente.