Europei e Copa America: i risultati dei bianconeri impegnati in campo

Gli impegni dei giocatori bianconeri con le nazionali

redazionejuvenews

Non solo l'Europeo, ma anche la Copa America sta tenendo compagnia ai tifosi di calcio di tutto il mondo. Se la rassegna continentale ha già decretato alcune qualificate, la Copa America è ancora all'inizio, e come l'Europeo sta vedendo molti giocatori della Juventus protagonisti. Tramite il loro sito internet, i bianconeri hanno fatto un resoconto dei risultati dei loro giocatori.

"Nella giornata di ieri si è concluso il primo girone di EURO 2020, quello dell’Italia. Gli Azzurri, con il successo per 1-0 sul Galles grazie alla rete di Pessina sul finale di primo tempo, hanno chiuso il proprio gruppo da primi in classifica e a punteggio pieno. Terza vittoria e terzo clean sheet consecutivo dall’inizio del torneo. Contro i gallesi sono partiti dal primo minuto Bernardeschi, vicinissimo al gol con una bella punizione che ha terminato la sua corsa sul palo, Bonucci, con la fascia da capitano al braccio, e Chiesa, premiato a fine gara come MVP.

È terminato, invece, dopo tre partite l’Europeo di Demiral e della sua Turchia, sconfitta 3-1 dalla Svizzera.

Nella notte italiana è scesa in campo la Colombia di Cuadrado con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio per 0-0 con il Venezuela. Niente da fare, però: il Perù si è imposto 1-2 lasciando a quota 4 punti la formazione allenata dal C.T. Rueda.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Nella giornata odierna saranno due i bianconeri impegnati con le proprie Selezioni. Alle ore 18.00 l’Olanda di de Ligt, già prima nel Girone C, affronterà la Macedonia del Nord. Gli occhi dell’Italia, invece, saranno puntati sull’altra sfida di questo gruppo, quella tra Austria e Ucraina perché chi si classificherà in seconda posizione affronterà gli Azzurri negli ottavi di finale in programma sabato alle ore 21.00 a Londra.

Spostandoci in Brasile, invece, sarà il Cile il prossimo avversario in Copa America per l’Uruguay di Bentancur. Fischio d’inizio alle ore 23.00 (orario italiano)". (Juventus.com)