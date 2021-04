Europa League: vincono Roma e Manchester United

Vince anche il VIllareal fuori casa, pareggio per l'Arsenal

redazionejuvenews

Ieri sera si sono disputate le partite di andata relative ai quarti di finale di Europa League. La Roma ha ottenuto una vittoria importantissima contro l'Ajax ad Amsterdam per 1-2. Dopo aver perso per infortunio Spinazzola in avvio di partita, la Roma è stata capace di rispondere anche al gol subito in chiusura di primo da Klaassen con il secondo tempo che non si è complicato grazie a Pau Lopez. Il portiere infatti è riuscito a sventare un rigore di Tadic, cambiando di fatto inerzia alla partita e dando alla Roma la forza per ribaltarla. Pellegrini prima, con la complicità del portiere olandese, e Ibanez poi hanno quindi raddrizzato la partita, che si è messa in maniera molto positiva in vista del ritorno.

Vittoria fuori casa anche per il Manchester United, che si impone per 0-3 in casa del Granada. Dopo l'ingresso sul campo di un uomo nudo che ha interrotto la partita, il match ha visto prendere subito il comando il Manchester United, che alla mezz'ora è andato in vantaggio con Rashford ispirato da una grande palla di Lindelof. Dopo un secondo tempo ad amministrare, lo 0-2 firmato su rigore nel recupero da Bruno Fernandes ha messo in discesa per i Red Devils la qualificazione.

Nella terza partita, Villareal corsaro in casa della Dinamo Zagabria. Allo Stadion Maksimir la partita è decisa dal rigore fischiato sul finale del primo tempo: fallo di mano di Theophile-Catherine, rigore confermato dal VAR, e 0-1 firmato da Moreno, con il ritorno ancora aperto a qualsiasi scenario.

Unico pareggio della serata quello dell'Arsenal, che in casa contro lo Slavia Praga riesce a non vincere e a farsi raggiungere nei minuti di recupero finali della partita. Dopo una partita all'assalto della porta ospite, con il palo colpito su punizione colpito da Willian e la traversa da Lacazette, l'Arsenal passa in vantaggio a cinque minuti dalla fine con Pepè, ma lo Slavia Praga raggiunge i Gunners a ridosso del fischio finale, grazie al gol di Holes che complica i piani di qualificazione degli inglesi.