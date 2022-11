Europa League: i sorteggi dei sedicesimi di finale

A Nyon i sorteggi per la fase finale della competizione nella quale è scesa la Juventus dopo il disastroso girone di Champions League

La Juventus sta per conoscere l'avversario dei sedicesimi di EuropaLeague, competizione dove è scesa a seguito del disastroso girone di Champions League, chiuso con il terzo posto ed una sola vittoria in sei partite disputate. I bianconeri potrebbero ritrovare il grande ex CR7 e il suo Manchester United, oppure Monaco, Psv, Midtjylland, Union Berlino, Rennes e Nantes.