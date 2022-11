Europa League: Nantes-Juventus senza curva per i padroni di casa

La decisione è arrivata a seguito di quanto accaduto nell'ultima partita casalinga disputata nella competizione dal club francese

redazionejuvenews

La Juventus ha passato una prima parte di stagione ricca di alti e bassi: se in campionato la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a chiudere questo primo periodo con il terzo posto, a meno due dal Milan secondo e a meno 10 dal Napoli primo, in Europa non è andata così bene ai bianconeri, che non sono riusciti ad aggiustare la disastrosa partenza, ottenendo una sola vittoria su sei partite disputate, che ha però garantito alla Vecchia Signora l'accesso ai play off di EuropaLeague.

La squadra di Massimiliano Allegri è stata sorteggiata contro il Nantes, e giocherà la prima partita in casa all'Allianz Stadium il 16 febbraio, mentre il ritorno verrà disputato in Francia il 23 dello stesso mese, con i bianconeri che sperano di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno a partire dalla partita di andata, nella quale potranno contare sulla spinta dei loro tifosi.

Spinta dei tifosi che mancherà, dalla parte più calda dello stadio, al Nantes: la UEFA infatti ha previsto, dopo quanto successo nella partita contro il Qarabag del 28 ottobre, quanto erano stati bloccati alcuni passaggi allo stadio ed erano volati in campo fuochi artificiali, "la chiusura dello stadio del Nantes, in particolare l'intera tribuna Loria, nella prossima partita UEFA disputata in casa".Niente curva quindi nella partita contro la Juventus, anche se il club francese sta prendendo in considerazione la possibilità di presentare ricorso.