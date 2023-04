Europa League, non solo la Juve in campo: il programma di oggi

Non solo la Juve in campo stasera per i quarti di finale di Europa League: vediamo insieme il calendario completo delle sfide di oggi

La Juve si prepara a scendere in campo per i quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un appuntamento cruciale per la stagione bianconera: tanto passerà dalla cavalcata in europea per Allegri e i suoi ragazzi. Vincere l'Europa League equivale a qualificarsi di diritto alla prossima edizione della Champions League, obiettivo mai nascosto dal club nonostante le difficoltà giudiziarie stagionali.

E' un mese d'aprile fondamentale per conoscere quali squadre resteranno in corsa per provare ad alzare al cielo una coppa europea. Il programma si è aperto martedì in Champions League, proseguito nella notte di ieri col derby italiano Milan-Napoli. Oggi sarà il turno di Europa e Conference League. Vediamo insieme il programma giornaliero delle sfide di Europa League.

Ad aprire i quarti di finale ci sarà la Roma, l'altra squadra italiana in corsa per l'EL. I giallorossi scenderanno in campo alle ore 18:45 al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord, in una rivincita della finale di Conference della passata stagione. Quella che si giocherà in Olanda è l'unica sfida che inizierà prima delle 21:00, orario in cui è previsto il fischio d'inizio delle altre tre gare di quarti di finale. Oltre alla Juventus, che affronterà lo Sporting Lisbona, scenderanno in campo anche Manchester United-Siviglia e Bayer Leverkusen-Union St. Gilloise. La sfida tra i Red Devils e gli andalusi è quella che interessa maggiormente da vicino i bianconeri, visto che le due formazioni si trovano nella stessa parte del tabellone della Vecchia Signora.