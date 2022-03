Non solo Juve: le avversarie di Atalanta e Roma in Europa e Conference League

Dopo l'eliminazione di Inter e Juve dalla Champions, le uniche italiane rimaste a competere in Europa sono Atalanta e Roma: i loro prossimi avversari

redazionejuvenews

A causa della brutta sconfitta per 0 a 3 contro il Villareal, la Juventus è stata eliminata dalla Champions League. I bianconeri insieme ai nerazzurri dell'Inter, anche loro eliminati, erano le ultime due squadre italiane rimaste nella massima competizione europea. Ora le speranze del calcio italiano risiedono tutte nell'Atalanta e nella Roma, impegnate rispettivamente in Europa e Conference League. Oggi a Nyon hanno avuto luogo i sorteggi per i quarti di finale delle due competizioni. Andiamo alla scoperta dei prossimi avversari delle due italiane.

Lipsia-Atalanta

Eintracht Francoforte-Barcellona

West Ham-Lione

Braga-Glasgow Rangers

Per quanto riguarda l'Europa League, l'Atalanta dovrà affrontare i tedeschi del Lipsia. Per la squadra di Gian Piero Gasperini non si tratta di un sorteggio benevolo: la formazione allenata da Domenico Tedesco è una delle più pericolose del torneo, dietro soltanto al Barcellona. I nerazzurri dovranno prestare molta attenzione a Nkunku, centrocampista francese fresco del suo secondo premio stagionale come miglior calciatore del mese della Bundesliga. Occhio anche all'ex Milan Andrè Silva e al giovane talento ungherese Szoboszlai. Per la banda di Gasperini si prospetta una sfida particolarmente complicata. E le altre? Gli altri incontri sono Eintracht Francoforte-Barcellona, West Ham-Lione e Braga-Glasgow Rangers.

Bodo/Glimt-Roma

Feyenoord-Slavia Praga

Marsiglia-PAOK Salonicco

Leicester-PSV Eindhoven

In Conference League, invece, la Roma affronterà di nuovo il Bodo/Glimt. I giallorossi, infatti, avevano già affrontato la squadra norvegese ai gironi, con pessimi risultati: sconfitta all'andata per 6 a 1, pareggio al ritorno per 2 a 2. La squadra di Josè Mourinho avrà l'occasione di vendicarsi e portare a casa l'accesso alle semifinali. Gli altri match dei quarti di finale saranno invece Feyenoord-Slavia Praga, Marsigli-PAOK Salonicco e Leicester-PSV Eindhoven. Chiosa finale con una piccola chicca statistica: La Roma è la prima squadra d'Europa a essere arrivata almeno una volta nei quarti di finale di Coppa dei Campioni, Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa delle Fiere, Coppa UEFA, Europa League e Conference League.