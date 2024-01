Da esubero a intoccabile: Mckennie si è preso la Juve e ora il rinnovo

Resta il fatto che Weston McKennie sia riuscito a (ri)prendersi la Juventus. Quando sembrava che tutto fosse finito, ecco il rilancio. Per certi versi inaspettato, dai più, ma non da Max Allegri. Che, dal canto suo, ha sempre avuto grande stima del jolly statunitense. E ora, all'insegna della meritocrazia, ecco che entra nel vivo il dialogo per provare a rinnovare il contratto dell'ex Schalke 04, in scadenza nel 2025, colloqui che potrebbero sfociare nella svolta in tempi rapidi.