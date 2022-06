Estigarribia: “Conte ci trasmise la sua mentalità vincente”

Marcelo Estigarribia, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole sulla stagione: "La stagione senza trofei della Juventus mi ha molto sorpreso. C'è anche da dire che è stata una stagione complicata e piena di infortuni, non c'è mai stata l'opportunità di competere seriamente per il titolo. La squadra era partita male ed è stata brava a rimettersi subito in carreggiata, ma Milan e Inter sono state decisamente più brave. Sì, può capitare, ma questa è la seconda stagione in cui la squadra arriva quarta in campionato. Ho vissuto, seppur tanti anni fa, l'ambiente bianconero e non credo che la mentalità sia cambiata. Qui importa solo vincere, per cui sono sicuro che il management sia già al lavoro per cercare di allestire una rosa competitiva per lo scudetto e la Champions. Ho sempre avuto fiducia in loro, di certo non cambio adesso idea".