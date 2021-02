ESPN: Aguero lascerà il City, Juve in pole

Il fantasista del City potrebbe finire in bianconero

La notte del Bentegodi non ha portato certezze in casa Juve, anzi ha affossato ulteriormente le speranze scudetto dei bianconeri. Intendiamoci, non che la lotta al titolo sia cessata definitivamente ma con una vittoria odierna l'Inter si porterebbe a 10 lunghezze dalla Vecchia Signora che però, dovrà ancora recuperare la sfida contro il Napoli in programma per il 17 marzo. Juve che sta facendo i conti con delle assenze pesantissime, soprattutto in queste ultime uscite dove è arrivata una sola vittoria contro il Crotone, al dispetto delle due sconfitte consecutive rimediate contro Napoli e Porto e al pari ottenuto ieri sera contro gli scaligeri. Anche l'allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo ha fatto il punto della situazione al termine del match, sostenendo come questo gruppo sia veramente decimato in questa fase di stagione.