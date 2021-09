Esordio vincente per l’under 17 della Juve

Esordio vincente dell'under 17 della Juve

redazionejuvenews

La Juventus under 17 vince tra le mura della Continassa nella prima partita del campionato Nazionale contro lo Spezia per 4-1. Questo il report della partita direttamente dal sito web ufficiale della Juve: "Esordio vincente per la Juventus Under 17 di Mister Francesco Pedone. Nella prima giornata del Campionato Nazionale, Girone A, la formazione bianconera supera con un convincente 4-1 i pari età dello Spezia, al Training Center di Vinovo. Nonostante il grande caldo, le due squadre si affrontano su buoni ritmi e al 26’ la Juve passa in vantaggio con Anghelè, abile a trasformare in gol l’assist di Florea.

La reazione dei liguri, però, non tarda ad arrivare e al minuto 35 Di Giorgio pareggia i conti, 1-1. I padroni di casa non ci stanno e a tre giri di orologio dalla chiusura della prima frazione arriva il 2-1: l’autore è Panic che dal limite dell’area batte Casto su calcio di punizione. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa vogliono indirizzare definitivamente la gara e al 12’ ci pensa Ghirardello, dall’interno dell’area di rigore, a segnare il 3-1. Sarà soltanto un risultato momentaneo perché il match si chiuderà con il poker bianconero di Vacca che, lanciato in porta da Pisano, a tu per tu con Casto non fallisce l’appuntamento con il gol.

Di seguito riportiamo anche le parole di mister Pedone dopo la vittoria: "C’era tanta curiosità per questa prima partita di campionato, specialmente per capire a che livello di preparazione fossimo dopo un mese di lavoro. Nel complesso siamo soddisfatti per quanto visto, anche se come è giusto che sia ci sono ampi margini di miglioramento. Dovremo sicuramente crescere nella capacità di lettura della partita, ma questa capacità sono sicuro che crescerà partita dopo partita. Oggi, senza ombra di dubbio, è stato importante il contributo di tutti e questa per noi è una notizia fondamentale per il prosieguo della stagione".