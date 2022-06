Juve, l’esordio sarà contro il Sassuolo, i numeri contro i neroverdi

Nella giornata di ieri è stato svelato il calendario della prossima stagione della Serie A. Il campionato 2022-23 avrà tempistiche e modalità di svolgimento mai viste prima , con l'inizio prima di Ferragosto e una serie di partite molto ravvicinate, prima della pausa di novembre , in cui le leghe nazionali si fermeranno per lasciare spazio al Mondiale in Qatar . Poi la Serie A riprenderà all'inizio di gennaio , per concludersi all'inizio di giugno . Una stagione, insomma, in cui si dovrà partire alla grande, nonostante il campionato veda ben quattro giornate con il calciomercato ancora aperto , con tutte le possibili conseguenze del caso sulle varie rose.

La Juve inizierà fra le mura di casa dell'Allianz Stadium : la prima giornata vedrà i bianconeri contro il Sassuolo . Nella scorsa stagione gli scontri di campionato contro gli emiliani sono finiti in perfetta parità. Nella gara di andata a Torino la squadra ospite si era presa i tre punti vincendo per 1-2 : vantaggio di Frattesi , pareggio di McKennie e rete della vittoria di Maxime Lopez . N el ritorno a Reggio Emilia, stesso risultato, ma a favore della Vecchia Signora : vantaggio neroverde di Raspadori , pareggio di Dybala e gol vittoria di Kean .

Nei 18 precedenti in Serie A tra Sassuolo e Juventus, 13 vittorie bianconere, tre pareggi e due successi neroverdi, tra cui proprio quello nel match d’andata 2021-22: solo in una stagione (due pareggi nel 2019/20) la formazione emiliana è riuscita a rimanere imbattuta in entrambi i match di campionato contro i piemontesi. Il punteggio più frequente tra Juventus e Sassuolo in Serie A è il 3-1 a favore dei bianconeri, finale di cinque incontri; in generale sono nove le occasioni in cui i bianconeri hanno realizzato almeno tre reti contro i neroverdi, nel 53% degli incontri. Tra le squadre affrontate più di 12 volte nel massimo campionato solo contro la Pro Patria hanno una percentuale più alta (54%: 13/24).