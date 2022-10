News Juve / Esonero Allegri? Ritiro? Agnelli ha deciso

I risultati con Bologna e Maccabi Haifa hanno solo illuso i tifosi bianconeri, che sono tornati alla cruda realtà dopo il 2 a 0 di San Siro con il Diavolo. Una rinascita sarebbe dovuta passare dall'importante esame contro i rossoneri, purtroppo fallito miseramente. Non si può più considerare un caso il fatto che la Juve non riesca a vincere un big match da più di un anno.

Il tecnico livornese è tornato al centro delle polemiche. Ok le prestazioni deludenti degli uomini in campo, ma un minimo di gioco sarebbe opportuno vederlo per poter pensare "almeno ci stanno provando", invece la Juve pare una squadra allo sbando. Possesso palla sterile e totale mancanza di idee offensive. La società non può più stare a guardare per evitare di compromettere in maniera definitiva la stagione<<<