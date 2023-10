Juve, l’esito degli esami per Weah: c’è lesione, i tempi di recupero

Tempi di recupero

Lo statunitense dovrebbe riuscire a tornare in campo al rientro della sosta per il Derby d’Italia contro l’Inter. Una brutta tegola per Allegri, che perde uno dei suoi titolari. In stagione, il classe 2000 ha giocato 7 partite, collezionando un assist. Molto probabilmente toccherà ancora a McKennie fare il ruolo di esterno con Miretti a centrocampo.