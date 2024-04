EserieA TIM, al via le finali: presente la Juventus con Dsyre

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui campionato di EserieA, con la Juveprotagonista. Ecco il comunicato: "È tutto pronto per l`ultimo atto della eSerie A TIM 2024, il campionato virtuale di Lega Serie A, giunto alla sua quarta edizione, giocato in esclusiva su EA SPORTS FC™ 24. Dopo una Regular Season emozionante le squadre si apprestano a sfidarsi per conquistare il trofeo e il titolo di Campioni d`Italia. Teatro delle finali sarà il Palaexpo (Veronafiere), in Viale del Lavoro a Verona, dove i 14 team si affronteranno il 18 e 19 aprile 2024. Il 18 aprile la prima gara, alle ore 15.00, vedrà le vincitrici dei rispettivi gironi, AC Monza Team eSports e Udinese eSports D-Link affrontarsi per decretare il posizionamento nel tabellone delle Final Eight. Gli altri 12 Club dovranno invece passare dalla fase dei Play-off a eliminazione diretta. Prima dell`inizio dei match tutti i partecipanti al torneo hanno preso parte all`Integrity Tour 2023/2024, l’iniziativa promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e degli esports e a diffondere i veri valori dello sport. Nel corso del workshop l’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai partecipanti i fenomeni del betting e del match fixing in tutte le loro forme, illustrandone i rischi e le conseguenze.Il 19 aprile, a partire dalle 15.30, andranno invece in scena le Final Eight, con i Quarti di finale, le Semininali e la Finale che assegnerà il titolo. In entrambe le giornate l`apertura degli ingressi sarà alle ore 13.30, con accesso libero per assistere ai match. Le gare saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch @SerieA e saranno commentate dai talent della competizione Marco “Dr. Whi7es” Bianchi, Marco Brandino, Elena “Hevnokat” Coriale, Flavio “V3nom” Dell’Erba, Lorenzo "Noweak" Giannotta, Sabino Palermo, Matteo “Riberarebell” Ribera e Lisa Offside. Fin qui l`Albo d`Oro vede come vincitori: Benevento ESports | UT7 - Danilo “Danipitbull” Pinto (2020/21); Torino Esports - Francesco “Obrun” Tagliafierro (2021/22); Juventus Dsyre - Danilo “Danipitbull” Pinto (2022/23). Anche in questa stagione Infront Italy, su incarico di Lega Serie A, ha curato la gestione degli aspetti di organizzazione e produzione della manifestazione, coadiuvati dal Tournament Organizer PG Esports".