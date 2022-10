ESCLUSIVA – Zoff: “Situazione pesante, ma non ancora compromessa”

"Per una squadra come la Juve, in un momento così, posso dire di certo che la situazione è pesante, non compromessa del tutto ma non si può essere felici. Siamo arrivati qui perché nel calcio come nella vita ci sono tante situazioni, non posso sapere di preciso cosa ha portato questo, di certo qualche infortunio in più ha influenzato, sono situazioni di forma. Ci sono tante cose ma io non saprei di preciso cosa ha portato questo. Riprendere Allegri per me non è stato un errore di superficialità, non so che ragioni ci siano state e per questo non voglio sindacare.