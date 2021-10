ESCLUSIVA – ZOFF: “Se la Juve non avesse vinto, le cose si sarebbero complicate. Szczesny è una garanzia”

Poi continua sul big match di San Siro di domenica prossima: "L'Inter vuole riscattare la sconfitta contro la Lazio, non sarà facile".

Con la vittoria di ieri, la Juventus ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva in campionato e la quinta di fila, se si considera anche il trionfo contro il Chelsea in Champions League. Vittoria che è arrivata con non poche sofferenze e polemiche, in occasione del rigore concesso ai giallorossi che, a loro volta chiedevano il proseguimento dell'azione e quindi la successiva rete di Abraham. Gol che non sarebbe stato convalidato per un tocco di mani da parte di Mkhitaryan nel tentativo di fornire un assist al suo compagno. Ad analizzare quanto è emerso in campo è stato l'ex portiere della Vecchia Signora Dino Zoff, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.