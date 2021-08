ESCLUSIVA – ZOFF: “Partita aperta a qualsiasi risultato. Locatelli fará fare il salto di qualitá alla Juve”

L’ex portiere della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva

Siamo ormai giunti alla vigilia di quella che sarà la prima sfida di campionato della Juventus, la quale sarà impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese. I bianconeri proveranno in tutti i modi a conquistare i primi 3 punti del torneo e per farlo si affideranno alle prodezze del tridente che, quasi sicuramente sarà composto da Dybala, Ronaldo e Chiesa. I friulani invece, dal canto loro, saranno privi di quella che è stata la stella di questa squadra nelle passate stagioni, vale a dire Rodrigo De Paul, trasferitosi all’Atletico Madrid in estate. Ad analizzare quello che sarà il match delle 18,30 é stato il grandissimo doppio ex Dino Zoff, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.