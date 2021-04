ESCLUSIVA – SISSOKO: “L’Atalanta è diventata grande. Spero che Dybala rinnovi con la Juve”. E su Mbappè…

L'ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Mancano circa 48 ore al big match di campionato tra Atalanta e Juventus, con i bianconeri che dovranno riconfermarsi dopo le vittorie contro Napoli e Genoa, per portare a casa 3 punti che sarebbero di vitale importanza ai fini della lotta Champions. Ad analizzare quello che sarà il match tra la Dea e i bianconeri è stato il grande ex della Vecchia Signora Momo Sissoko che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che tipo di partita ti aspetti tra Juve e Atalanta?

"Sicuramente sarà una bellissima partita. La Juve vorrà fare una gara importante per quello che è poi l'entità della sfida stessa. L'Atalanta era una squadra piccola che ora è diventata grande e la verità che sarà difficilissima per entrambe le squadre".

Pensi che sia decisiva per la qualificazione in Champions?

"No, decisiva no. Mancano ancora 7 partite, è vero che è difficile ma se la giocheranno fino alla fine anche con altre squadre. Ora devono solo pensare a fare piu punti possibile per cercare di qualificarsi".

Quanto è importante Dybala per la Juve?

"Io spero che possa continuare ancora a lungo con la Juve perchè è fondamentale. Spero che prolunga il suo contratto e continua a lavorare bene come ha sempre fatto fino ad oggi".

Pensi che Aouar sarebbe il colpo giusto per la Juve?

"Si, per me si. In Francia è uno dei giocatori che ha miglior talento e se la Juve punta su Aouar vuol dire che e è uno che può fare al caso loro e se arriva a Torino sarò sicuramente un acquisto importante".

Ad oggi, credi che Mbappè sia piu forte di Messi e CR7?

"No, Messi e Ronaldo sono due campioni assoluti. Mbappè sta sicuramente percorrendo le loro orme e può raggiungere quei livelli, però non è ancora al livello di quei due. Ora sta lavorando benissimo, è giovane e in futuro può arrivare allo stesso livello di Cristiano e Leo".

Quanto ti manca il calcio giocato?

"Mi manca tantissimo, però ci sono sempre a contatto. Ora sto lavorando in Francia come scout e sto aiutando moltissimi ragazzi a crescere e a fare carriera. Sono molto contento di quello che sto facendo adesso e per ora non penso ad allenare".

Ringraziamo gentilmente Momo Sissoko per la disponibilità.