ESCLUSIVA – RICCARDO BONUCCI: “Chi ha criticato Leo, ora si renderà conto di cosa significa averlo in squadra”

Riccardo Bonucci ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione sulla vittoria di suo fratello Leonardo ai Globe Soccer Awards

Nella giornata di ieri, all'interno del lussureggiante Burj Khalifa di Dubai si è svolto il Globe Soccer Awards che ha sorriso agli italiani e in particolar modo ai tifosi juventini, i quali hanno potuto assistere al trionfo di LeonardoBonucci, eletto come miglior difensore del 2021. Per cercare di capire quale sia il reale stato d'animo del Campione d'Europa dopo aver ottenuto questo riconoscimento, abbiamo intervistato in esclusiva suo fratello Riccardo.