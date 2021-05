ESCLUSIVA – PAZIENZA: “La Juve rischia di rimanere fuori. Che errore vendere Pjanic”. E su CR7…

L'ex centrocampista della Juve ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Questa sera si deciderà l'intera stagione della nostra Serie A, con la corsa alla Champions che risulta essere più agguerrita che mai. I bianconeri sono obbligati a vincere a Bologna se vogliono ancora tentare nell'impresa ma servirà anche la grande collaborazione di una tra Atalanta e Verona, avversarie rispettivamente di Milan e Napoli. Ad analizzare quello che sarà il match del Dall'Ara è stato il grande doppio ex Michele Pazienza che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Credi che il Bologna ce la metterà tutta o giocherà senza il bisogno di dover fare il risultato?

"Ti dico solo che se ti sentisse Mihajlovic ora ti farebbe un'entrata a gamba tesa ( ride n.d.r.). Secondo me sarà una partita bella intensa perche l'allenatore è uno di quelli che ci tiene a mantenere la concentrazione alta fino all'ultimo e sono convinto che sarà un match molto tirato".

Ti aspetti che la Juve possa portare a casa i 3 punti dopo la vittoria in Coppa Italia?

"E' chiaro che sulla carta la Juve ha dei valori importanti rispetto al Bologna. Ha delle motivazioni diverse, si sta giocando la stagione in una partita e quindi le motivazioni saranno sicuramente diverse. Però ripeto, sarà una partita difficilissima e ci dovrà essere una gestione importante della tensione e dell'adrenalina".

Secondo te tra Juve, Milan e Napoli chi resterà fuori?

"Quella che rischia di piu è la Juve. Avrà di fronte un avversario che non lascerà nulla al caso e che non regalerà nulla. La Juve viene da una partita molto intensa oltre che importante, ed è chiaro che ci arriva con il morale alto per la vittoria della Coppa Italia, ma allo stesso tempo anche con un grande dispendio di energie fisiche e mentali alle spalle. Questo nell'arco dei 90 minuti può influire sulla gara, mentre il Milan d'altro canto affronterà un'altra squadra che, fisicamente parlando è messa come la Juve e si è visto anche nel secondo tempo del Mapei".

Credi che l'Atalanta possa tirare indietro la gamba o ci terrà a vincere contro i rossoneri?

"Io penso che, cosi come Mihjalovic, preparerà la partita con gli stessi principi anche Gasperini. Siamo ad altissimi livelli e per una questione etica non è giusto regalare o fare favoritismi a nessuno".

Pirlo può essere riconfermato?

"Se la Juve ha avuto il coraggio e la forza di scegliere il Pirlo dell'anno scorso, a maggior ragione dovrebbe averlo quest'anno con un pò di esperienza in piu. Però se tiriamo le somme ha raggiunto degli obiettivi anche quest'anno".

Pensi che il futuro di Ronaldo sia legato alla qualificazione della Champions?

"Assolutamente si. Sinceramente lo vedo in forte dubbio anche qualora ci fosse la qualificazione in Champions perche nelle ultime uscite non ho piu visto quell'entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto nelle annate precedenti".

Tirando le somme dopo un anno, credi che la Juve abbia sbagliato a fare lo scambio Pjanic-Arthur?

"Li non si è trattato esclusivamente di una scelta tecnica ma credo che ci siano stati altri interessi. Sicuramente sarà accaduto qualcosa del quale non ne siamo a conoscenza e doveva essere fatto. E' un operazione che ha dato beneficio a entrambe le squadre certamente, ma qualitativamente parlando Pjanic è un giocatore piu esperto e piu preparato nel contesto Juve, conosceva molto bene l'ambiente e in questo credo che i bianconeri ci abbiano rimesso".

Ringraziamo cortesemente Michele Pazienza per la sua disponibilità.