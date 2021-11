ESCLUSIVA – MANFREDINI: “La Juve deve credere nello Scudetto. La Lazio è da anni tra le grandi di Italia”

L'ex centrocampista di Juve e Lazio ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni

di Fabio Marzano

Mancano poche ore al fischio di inizio tra Lazio e Juventus, con i bianconeri che dovranno fare a meno di Paulo Dybala, non convocato da Allegri a causa di un infortunio rimediato in Nazionale. La Lazio invece, con molta probabilità non presenterà Ciro Immobile, anche lui costretto a lasciare anzi tempo gli Azzurri per infortunio. Ad analizzare il match dell'Olimpico è stato il doppio ex Christian Manfredini, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Pensi che la Lazio parta favorita oggi?

"Non credo che ci sia una favorita in questo momento. La Lazio giocando in casa ha forse un vantaggio in piu ma dall'altra parte c'è sempre la Juve che, ha sempre giocatori che la possono risolvere in qualsiasi momento".

Con Sarri, la Lazio sembra aver trovato la sua quadra ideale. Cosa credi che manca ancora per arrivare tra le big italiane?

"Con l'arrivo di Sarri, la Lazio ha acquisito quel qualcosa in piu. L'attuale rosa della Lazio può ambire tranquillamente per il quarto posto, non credo per lo Scudetto ma per la Champions si. La Lazio ormai sono diversi anni che fa parte delle big di Italia".

A tuo modo di vedere quali sono i problemi maggiori in casa Juve?

"Io credo che questo sia un momento fisiologico. Una squadra che per 9 anni consecutivi vince in Italia e arriva due volte in finale di Champions, è normale che subisca un rallentamento. E' vero che gli mancano degli elementi importanti sia in attacco che in centrocampo, però in passato anche le altre hanno colmato il gap con la Juve, ora tocca ai bianconeri farlo".

La partenza di Ronaldo ha penalizzato la Juve?

"La partenza di un giocatore del genere è sicuramente una perdita. Non lo ha rimpiazzato perche sostituire uno come CR7 è impossibile".

A chi daresti il Pallone d'Oro?

"Mi piacerebbe che lo vincesse Jorginho. Ha fatto una stagione straordinaria, ha vinto trofei importanti e lui è uno di quelli che potrebbe vincerlo. Se non dovesse vincerlo Lewandovski però sarebbe un delitto, soprattutto per quanto ha fatto nella passata stagione, dove lo avrebbe meritato anche di piu".

Tra Pogba e Tchouameni chi vedresti meglio in bianconero?

"Pogba è gia stato alla Juve e si è consacrato in bianconero. Non amo moltissimo i ritorni, però dopo anni si potrebbe anche pensarlo, perche i tifosi lo amano e lui farebbe molto comodo in questo momento a una squadra come la Juve".

La Juve può ancora credere nello scudetto?

"Secondo me si, la Juve può credere nello Scudetto. E' chiaro che piu partite passano e meno può fallire. L'importante è non perdere terreno e soprattutto vincere gli scontri diretti, poi può succedere ancora di tutto".

