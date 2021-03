ESCLUSIVA – MANFREDINI: “Juve ancora la piu forte ma occhio alla Lazio. Arthur è fondamentale”

L'ex centrocampista di Juve e Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Questa sera all'Allianz Stadium andrà di scena il big match del campionato tra Juve e Lazio, dove in palio ci saranno tre punti pesantissimi per quello che sarà il proseguo della stagione. Ad analizzare la sfida tra bianconeri e biancocelesti, è stato un grande doppio ex, Christian Manfredini, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che partita ti aspetti, considerando anche il momento delicato che stanno attraversando le due squadre?

"Sarà sicuramente una grande partita tra due squadre importanti. La Juve secondo me è ancora la migliore in Italia e tutti vogliono sempre batterla. Però c'è da dire che la Lazio contro di loro gioca sempre delle grandi partite. Mi aspetto una partita difficile e molto combattuta ma non nego che la favorita è la Juve, anche se devono stare molto attenti".

Cosa manca al centrocampo della Juve e quanto pesa l'assenza di Arthur in questa squadra?

"Arthur è fondamentale perche è l'unico con quelle caratteristiche. E' brevilineo, ha un'ottima visione di gioco e si muove bene negli spazi stretti. Per me ripeto, è fondamentale anche se non è ancora riuscito ad esprimersi al massimo. Poi c'è anche da dire che il numero delle partite da giocare è elevatissimo e in questo momento secondo me, solo Ronaldo può reggere 60 partite all'anno. Se dovesse riuscire a capire il calcio italiano alla Juve può fare molto comodo perche ha caratteristiche fuori dal comune".

Punteresti su Fagioli?

"E' un giocatore molto bravo, però la Juve ha una maglia pesante. Non si aspettano i giocatori, fanno fatica ad aspettare i campioni figurati i giovani. Sicuramente Pirlo lo vede durante la settimana e noi no, però secondo me ci si potrebbe puntare, anche perche ha molti compagni che possono aiutarlo a crescere. Con le assenze di Bentancur ed Arthur io credo che possa trovare spazio".

Come valuti il percorso fatto da Pirlo fino a questo momento?

"Giocare ad alti livelli è un conto e allenare ad alti livelli è un altro. Viene da una società che ha vinto 9 scudetti di fila e si torva in un ambiente dove sono sempre abituati a vincere. Quando alleni la Juve se non vinci è come se avessi fallito però credo che la società gli dia almeno un anno di transizione. Son convinto che nel giro di pochi anni farà grandi cose, è uno che ha le idee chiare ed è abituato a questo tipo di pressioni".

Pensi che il campionato sia ormai dell'Inter?

"Noi abbiamo visto molti campionati di Serie A, non è mai finita fino a quando la matematica non ha escluso la possibilità. Però sicuramente in questo momento solo l'Inter può perdere lo scudetto, non solo per i punti di vantaggio ma anche per la forza fisica e mentale che hanno".

Ringraziamo gentilmente Christian Manfredini per la disponibilità.