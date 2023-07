ESCLUSIVA JUVENEWS / Carmignani: “Buffon alla Juventus? Beh…”

“Perché no? Sarebbe perfetto. È l’abbinamento giusto. Uno dei migliori dirigenti italiani con uno che ha vestito quella maglia per innumerevoli stagioni. Io la vedo una pista percorribile”.

“Sono due primi portieri a tutti gli effetti, infatti Allegri li fa giocare tutti e due indistintamente. Secondo me non c’è un migliore o un peggiore. Meglio avere estremi difensori di primissima fascia: guardate il Milan. Senza Maignan, si è sentita la sua assenza”.

“Sì. Ha fatto una stagione capolavoro. Senza penalizzazione, se la sarebbe giocata con il Napoli. In più non ha mai avuto Pogba e Chiesa…”.

“Ma che cosa vuol dire giocare bene o giocare male? C’è una graduatoria di merito? Se ci fosse, premierebbe Allegri. A parte per due anni, ha sempre vinto trofei e portato i bianconeri in finale di Champions…”.

“Secondo me per vincere. L’organico c’è. Conference League o no, la Juve deve guardare allo scudetto come un obiettivo reale, oltre a Coppa Italia e a tutto il resto a cui partecipa”.