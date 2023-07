ESCLUSIVA JUVENEWS / Marchetti: “Ecco chi serve dal mercato”

Riguardo al mercato in casa Juventus e ai suoi possibili sviluppi, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Gianpietro Marchetti , calciatore bianconero tra il 1969 e il 1974.

“Dopo l’ultima, in cui è successo di tutto, io non riesco a fare pronostici. Preferisco non esprimermi. Io penso che, se ti chiami Juve, devi sempre puntare a vincere lo scudetto”.